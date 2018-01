VfB Stuttgart: Neuer Trainer noch in dieser Woche

28.01.2018 Stuttgart. Der VfB Stuttgart will nach der Trennung von Trainer Hannes Wolf noch in dieser Woche einen Nachfolger präsentieren. "Sie können uns dahingehend vertrauen, dass wir ihnen noch diese Woche eine Lösung präsentieren können, dass die Mannschaft den Impuls bekommt, um das Ziel zu erreichen", sagte Präsident Wolfgang Dietrich. "Das ist keine einfache Aufgabe. Aber wir haben schon einen regen Gedankenaustausch gehabt", sagte Sportvorstand Michael Reschke. Wolf war noch am Samstagabend nach dem 0:2 gegen Schalke 04 über die Entscheidung informiert worden.