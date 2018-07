Vettel in Ungarn mit Trainingsbestzeit

27.07.2018 Budapest. Sebastian Vettel hat sich die Bestzeit im zweiten freien Training zum Formel-1-Rennen in Ungarn gesichert. Der deutsche Ferrari-Star verwies mit einem Vorsprung von 0,074 Sekunden Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter wurde Verstappens Stallrivale Daniel Ricciardo. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton musste sich in seinem Mercedes mit Position fünf begnügen. In der WM-Wertung hat Hamilton 17 Punkte Vorsprung auf Vettel.