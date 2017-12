Verluste nach starkem Vortag - Politik belastet

01.12.2017 New York. Nach ihrem starken Vortag haben die New Yorker Aktien-Indizes Federn gelassen. Abermals beeinflussten die politischen Geschehnisse in Washington die Börsen, diesmal überwiegend negativ. Der Dow Jones Industrial sank zum Handelsschluss um 0,17 Prozent auf 24 231,59 Punkte. Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen: Der Dow legte um 2,9 Prozent zu. Der Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1891 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1885 Dollar festgesetzt.