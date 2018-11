Verlobungsring von Barbara Sinatra wird versteigert

27.11.2018 New York. Mit einem Diamant-Ring in einem Glas Champagner machte US-Entertainer Frank Sinatra seiner damaligen Freundin Barbara einst einen Heiratsantrag - jetzt soll dieses Schmuckstück in New York versteigert werden. Nach Schätzung des Auktionshauses Sotheby's könnte der Ring bis zu 1,5 Millionen Dollar einbringen. Auch weitere Schmuckstücke der im vergangenen Jahr gestorbenen Barbara Sinatra werden angeboten. Teuerstes Stück dürfte ein Ring mit einem reinen und klaren blauen Diamanten werden. Nach Schätzung des Auktionshauses könnte er bis zu 30 Millionen Dollar einbringen.