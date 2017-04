Verletzter BVB-Profi Marc Bartra verfolgt Spiel im TV

12.04.2017 Dortmund. Der verletzte Dortmunder Fußballprofi Marc Bartra will das Champions-League-Spiel der Borussia am Abend gegen AS Monaco im Fernsehen verfolgen "und drückt seinen Teamkollegen die Daumen". Das sagte Mediendirektor Sascha Fligge, der den Spanier Bartra zusammen mit Sportdirektor Michael Zorc im Krankenhaus besucht hat. "Er war sichtlich gerührt, dass ihn so viele Teamkollegen und Verantwortliche seit gestern besucht haben", hieß es. Bartra hatte sich gestern bei dem Sprengstoffanschlag einen Bruch der Speiche sowie Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk zugezogen.