Verkauf von Weihnachts-Deko startet

09.09.2018 Frankfurt. Saisonstart bei spätsommerlichen Temperaturen: Bereits im September können Weihnachtsliebhaber in diesem Jahr mit dem Einkauf von stimmungsvollen Dekorationsartikeln beginnen. "Jeder versucht, auf diesen Hype aufzuspringen, und es fängt immer früher an", sagte der zuständige Experte des Kölner Instituts für Handelsforschung, Uwe Krüger. Rund 240 Millionen Euro wurden 2016 nach Berechnungen des IFH in Deutschland für weihnachtliche Dekoartikel und elektrische schnurgebundene Lichterketten ausgegeben.