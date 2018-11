Verfolgungsjagd mit der Polizei: Autofahrer im Krankenhaus

26.11.2018 Wolfenbüttel. Nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein 21-jähriger Autofahrer verletzt im Krankenhaus gelandet. Der Mann sei am frühen Morgen in Wolfenbüttel vor einer Routinekontrolle geflohen, teilte die Polizei mit. Er raste mit seinem Auto über mehrere Straßen, teilweise mit bis zu 180 Kmh - auch innerorts - und dabei über drei rote Ampeln. Die Fahrt endete an einem Ampelmast. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug zwischen der Ampel und einer Hauswand. Der Mann wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden.