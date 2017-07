Verfassungsschutz: Mehr gewaltbereite Extremisten

04.07.2017 Berlin. In Deutschland gibt es immer mehr gewaltorientierte Extremisten - sowohl im rechten als auch im linken Spektrum ist deren Zahl 2016 stark angestiegen. Das teilten Innenminister Thomas de Maizière und Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts in Berlin mit. Die Sicherheitsbehörden verzeichnen zudem immer mehr Salafisten in Deutschland und halten neue islamistische Anschläge für möglich. De Maizière sagte, die Intensität der Auseinandersetzung nehme in allen Bereichen zu - rechts, links, bei Ausländern, im Internet und auf der Straße.