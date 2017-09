Verdi nennt Lufthansa-Gebot gut für Air Berlin

21.09.2017 Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat das Angebot der Lufthansa für einen großen Teil der insolventen Air Berlin gelobt, aber die wachsende Unsicherheit bei der Langstrecke beklagt. Aus der Verdi-Zentrale hieß es, man begrüße, dass die Lufthansa so viele Beschäftigte einstellen will. Doch man bedauer auch, dass sie an der Langstrecke offenbar kein Interesse hat. Nach jüngsten Ankündigungen will die Lufthansa-Tochter Eurowings bis zu 78 der mehr als 140 Jets von Air Berlin übernehmen.