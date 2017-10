Verdacht auf Vorbereitung eines Anschlags: Festnahme

31.10.2017 Karlsruhe. Ein Syrer ist in Schwerin wegen des dringenden Verdachts auf Vorbereitung eines islamistisch motivierten Sprengstoffanschlags festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Es würden auch Wohnungen durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen ist der 19-jährige Beschuldigte dringend verdächtig, einen islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben. Bereits im Juli habe er den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden.