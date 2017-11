Verdächtiges Paket entdeckt - Flughafen Hannover gesperrt

15.11.2017 Hannover. Bei einem Paketdienstleister am Flughafen Hannover ist bei der Verladung von Luftpost am Abend ein verdächtiges Paket gefunden worden. Der Flughafen wurde daher laut Bundespolizei gegen 23 Uhr gesperrt. Der verdächtige Gegenstand sei entschärft worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Es sei keine gefährliche Substanz gewesen, sondern es handelte sich um Alltagsgegenstände, die unglücklich verrutscht seien, sagte der Polizeisprecher.