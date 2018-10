Verbraucherzentralen bringen Klage gegen VW auf den Weg

01.11.2018 Braunschweig. Verbraucherschützer haben im Diesel-Skandal die bundesweit erste Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer zieht der Bundesverband der Verbraucherzentralen gegen VW vor Gericht. Volkswagen habe betrogen und schulde geschädigten Verbraucherinnen und Verbrauchern dafür Schadenersatz, forderte Vorstand Klaus Müller. Der Verband reichte seine Klage nach eigenen Angaben noch in der Nacht per Fax beim Oberlandesgericht Braunschweig ein. Das Instrument der Musterfeststellungsklage ist ganz neu und erst seit heute in Kraft.