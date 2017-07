Veränderungen in Startelf für Confed-Cup-Finale

01.07.2017 St. Petersburg. Bundestrainer Joachim Löw will beim Confed-Cup-Endspiel gegen Chile seine Anfangsformation im Vergleich zum Halbfinale variieren. "Veränderungen wird es geben", sagte Löw vor der Partie in St. Petersburg. Welche Wechsel er in der Startelf vornehmen will, ließ er aber offen. Mit Blick auf das 1:1 gegen Chile in der zweiten Vorrundenpartie setzt er ebenfalls auf "kleine Korrekturen". "Wir müssen auch nach vorne mehr Druck erzeugen als im ersten Spiel", kündigte Löw an. Vor allem in der Anfangsphase stand sein Team gegen Chile stark unter Druck.