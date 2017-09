08.09.2017 New York. Venus Williams hat ihr drittes Grand-Slam-Endspiel in diesem Jahr verpasst. Die 37-jährige Amerikanerin unterlag im Halbfinale der US Open überraschend ihrer Landsfrau Sloane Stephens 1:6, 6:0, 5:7. Die 24-jährige Stephens steht damit zum ersten Mal im Endspiel eines Grand-Slam- Tennnisturniers und trifft dort am Samstag auf Madison Keys oder CoCo Vandeweghe.