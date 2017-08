Vater vor den Augen seiner Tochter erschossen - Rocker-Kontakte?

18.08.2017 Mörfelden-Walldorf. Vor den Augen seiner fast dreijährigen Tochter ist ein Vater in Hessen neben seinem Auto erschossen worden. Der 43-jährige Mann wollte sein Kind am Vormittag gerade anschnallen, wie die Polizei Darmstadt mitteilte. Die Ermittler überprüfen mögliche Verbindungen in die Rockerszene. "Wir können es nicht ausschließen", sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe aber auch noch keine konkreten Hinweise. Eine Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Das kleine Mädchen blieb unverletzt. Der Vater starb im Rettungswagen am Tatort.