Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben

26.10.2017 München. Ein Vater soll sein fünf Wochen altes Baby zu Tode geschüttelt haben. Das kleine Mädchen starb in einer Münchner Kinderklinik. Gegen den Vater hat ein Richter Haftbefehl wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen erlassen. In der Vernehmung bei die Polizei räumte der etwa 30 Jahre alte Mann die Tat ein. Das Baby war am Sonntag in die Kinderklinik gebracht und dort reanimiert worden. Die Eltern hatten selbst einen Rettungswagen gerufen.