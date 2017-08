VW-Manager Schmidt bekennt sich vor US-Richter schuldig

04.08.2017 Detroit. Der seit Anfang des Jahres in den USA inhaftierte langjährige Volkswagen-Manager Oliver Schmidt hat sich wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal schuldig bekannt. Der Deutsche legte in Detroit ein Geständnis vor dem zuständigen Richter ab. Die USA werfen Schmidt Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze vor. Durch das Schuldbekenntnis kann er nun mit einer deutlich milderen Strafe rechnen. Von ursprünglich elf Anklagepunkten wurden neun fallengelassen. Das Urteil soll am 6. Dezember fallen.