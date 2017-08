VW-Betriebsrat: Dieselkrise nicht in den Wahlkampf ziehen

10.08.2017 Wolfsburg. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und die IG Metall wollen verhindern, dass die Dieselkrise und die Rolle des Landes Niedersachsen in dem Konzern in den Wahlkampf gezogen werden. Der Wahlkampf trage bereits sehr zur hitzigen Debatte bei, sagte Osterloh der "Braunschweiger Zeitung". Dabei bräuchten die Beschäftigten jetzt mehr Ruhe, damit sie sich wieder auf ihren Job konzentrieren können. Die IG Metall sammelte Unterschriften in den deutschen VW-Werken. Die Aktion solle klar machen, dass eine Profilierung von Politikern über die Dieselkrise unangemessen sei.