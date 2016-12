Uruguays letzter Diktator gestorben

29.12.2016 Montevideo. Der letzte Diktator Uruguays, General Gregorio Álvarez, ist im Alter von 91 Jahren an Herzversagen gestorben. Das berichtete die Zeitung "El Observador" am Mittwoch unter Berufung auf das Militärhospital in Montevideo, in dem Álvarez behandelt worden war. Er stand von 1981 bis 1985 an der Spitze der Militärdiktatur in dem südamerikanischen Land. Dort hatten die Militärs 1973 die Macht an sich gerissen. Álvarez wurde später wegen Entführung und Ermordung von 55 Regimegegnern zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt. Seit 2007 saß er im Gefängnis.