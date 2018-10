Urteil gegen Patrick K.: Sechs Jahre Gefängnis in der Türkei

26.10.2018 Istanbul. Nach nur zwei kurzen Verhandlungsterminen stand das Urteil fest: Der seit März in der Türkei inhaftierte Patrick K. aus Gießen muss wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Sein Anwalt kündigte an, das Urteil anzufechten. Das Urteil könnte in einer Phase der Wiederannäherung zwischen der Türkei und Deutschland neue Irritationen auslösen. Im vergangenen Jahr hatte eine Serie von Festnahmen deutscher Staatsbürger zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Verurteilt wurden aber nur wenige von ihnen.