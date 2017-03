Untersuchung bestätigt: Toter ist HSV-Manager Timo Kraus

24.03.2017 Hamburg. Der in der Hamburger Elbe entdeckte Tote ist der vermisste HSV-Manager Timo Kraus. Das hat eine Untersuchung des Gebisses in der Rechtsmedizin ergeben. "Er ist jetzt identifiziert", sagte ein Polizeisprecher zu einem entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts". Die Todesursache sei aber bislang nicht geklärt. Kraus hatte Anfang Januar abends mit Kollegen und Freunden in einem Lokal an den Hamburger Landungsbrücken gefeiert. Der 44-jährige Familienvater wollte dann mit einem Taxi in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide fahren. Dort kam er aber nie an.