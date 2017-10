Unions-Verhandlungen über Kurs auf Jamaika

08.10.2017 Berlin. Die engste CDU-Spitze ist zu Vorberatungen über ein Ende des Streits mit der CSU um einen gemeinsamen Kurs hin zu einem Jamaika-Bündnis zusammengekommen. Neben Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel kamen am Vormittag Generalsekretär Peter Tauber, Fraktionschef Volker Kauder und Kanzleramtschef Peter Altmaier in die Parteizentrale in Berlin. Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde noch erwartet. Eine große Rolle dürfte dabei der Zehn-Punkte-Plan von CSU-Chef Horst Seehofer stehen, der die Union nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl auf einen konservativeren Kurs zurückführen will.