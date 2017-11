29.11.2017 Dresden. Ähnlich wie nach Afghanistan wollen die Innenminister von CDU und CSU künftig auch straffällige Syrer wieder in ihre Heimat abschieben. Ein entsprechender Antrag Sachsens und Bayerns zur Neubewertung der Sicherheitslage in dem Bürgerkriegsland soll bei der Innenministerkonferenz kommende Woche in Leipzig beraten werden. Vorher hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet.