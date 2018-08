Union und SPD einig bei Rentenpaket und Arbeitslosenbeitrag

28.08.2018 Berlin. Union und SPD haben sich auf ein umfassendes Rentenpaket verständigt. Das teilte Sozialminister Hubertus Heil in Berlin mit. Damit kann das Rentenpaket bereits an diesem Mittwoch im Kabinett behandelt werden. Zudem einigten sich Union und SPD auf eine Absenkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Heil sagte, der Beitrag werde zum 1. Januar gesetzlich um 0,4 Punkte gesenkt, und befristet bis 2022 per Verordnung um zusätzlich 0,1 Prozentpunkt. Das Rentenpaket sieht vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden soll.