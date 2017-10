Union berät über weitere Jamaika-Sondierung mit Ilse Aigner

25.10.2017 Berlin. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner wird heute Abend kurzfristig in Berlin an den Vorberatungen für die nächsten Jamaika-Sondierungsrunde teilnehmen. Ziel sei es, die gemeinsamen Positionen von CDU und CSU zum Themenbereich Energie, Klima und Umwelt abzustecken, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Konkret gehe es um Fragen zu einem möglichen Ausstieg aus der Kohlekraft, zur Zukunft des Erneuerbare Energien-Gesetzes, zu künftigen Klimaschutzzielen sowie zum Umgang mit Verbrennungsmotoren in der Autoindustrie.