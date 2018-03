Unabhängige Experten untersuchen Giftproben im Fall Skripal

19.03.2018 London. Unabhängige Experten sollen Proben des Nervengifts untersuchen, das bei dem Attentat gegen den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verwendet worden ist. Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag werden dafür heute in Großbritannien erwartet. Sie lassen die Proben in internationalen Labors überprüfen, hieß es vom britischen Außenministerium. Das soll mindestens zwei Wochen dauern. Außenminister Boris Johnson reist heute nach Brüssel, um die EU-Amtskollegen über den Fall zu informieren und um Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu treffen.