Umfrage: Vertrauen ins Amt von Kanzlerin Merkel gestiegen

14.01.2019 Berlin. Das Vertrauen der Bundesbürger in das Amt von Kanzlerin Angela Merkel ist einer Umfrage zufolge im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL ergab, äußerten 55 Prozent der Befragten, sie hätten großes oder sehr großes Vertrauen in die Kanzlerin. Das seien fünf Prozentpunkte mehr als Anfang 2018, hieß es. Am meisten Vertrauen in die Kanzlerin haben demnach die Anhänger von Union, Grünen und SPD.