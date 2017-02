Umfrage: Kein Bundesland will Probebohrung für Fracking machen

11.02.2017 Osnabrück. In Deutschland wird es nach einer Umfrage unter den 16 Bundesländern keine Probebohrungen für die Schiefergas-Förderung nach der Fracking-Methode geben. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach will kein Land die Möglichkeit nutzen, zu Forschungszwecken diese Fördermethode anzuwenden. Von heute an gelten neue gesetzliche Regelungen zum Fracking. Dabei wird eine Flüssigkeit mit hohem Druck in die Erde gepresst, um Gesteinsschichten aufzubrechen, zwischen denen sich Öl oder Gas befindet. Die neuen Regeln verbieten Fracking, erlaubt sind aber vier Probebohrungen.