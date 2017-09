Umfrage: Innere Einheit von Ost und West noch nicht erreicht

29.09.2017 Berlin. Das Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und West kommt nach einer aktuellen Umfrage nur in Mini-Schritten voran. In der Forsa-Befragung sagte nur jeder Zweite, die Menschen seien 27 Jahre nach der Deutschen Einheit zu einem Volk zusammengewachsen. 46 Prozent betonten, das Trennende überwiege noch. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil der Skeptiker mit 55 Prozent laut Befragung höher als in den westdeutschen Ländern mit 45 Prozent, sank gegenüber 2011 aber deutlich.