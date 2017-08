Ukraines Außenminister kritisiert Lindner für Krim-Vorstoß

09.08.2017 Berlin. Der Vorstoß von FDP-Chef Christian Lindner zur Verbesserung der Beziehungen zu Moskau und einer "Einkapselung" des Krim-Konflikts ist in der Ukraine auf scharfe Kritik gestoßen. Man sei sehr beunruhigt, dass manche Politiker wie jetzt Lindner immer wieder versuchten, die offensichtlichen Verletzungen des Völkerrechts zu ignorieren oder zu rechtfertigen. Das sagte Außenminister Pawel Klimkin der "Bild"-Zeitung. Dadurch ermutigten sie den Aggressor zu weiteren Verbrechen und würden zu Mitbeteiligten an Putins Verbrechen, so Klimkin.