Ukraine prüft Auslieferung von Deutschem an Türkei

25.10.2017 Kiew. Die Ukraine prüft die Auslieferung eines deutschen Staatsbürgers an die Türkei. Der Antrag sei am 18. September gestellt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Türkei wirft dem 52-jährigen Kemal K. die "Bildung und Führung einer bewaffneten terroristischen Vereinigung" vor, wie aus den ukrainischen Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der türkischstämmige Deutsche war bereits am 23. Juli von den ukrainischen Behörden wegen einer internationalen Fahndung auf dem Kiewer Flughafen festgenommen worden.