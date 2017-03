Uhren laufen wieder auf Sommerzeit

26.03.2017 Braunschweig. Die Sommerzeit ist da. Pünktlich um 2.00 Uhr morgens wurden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt. Wie in den meisten anderen Ländern Europas gilt damit auch in Deutschland wieder die Sommerzeit. Vorgenommen wird die Zeitumstellung von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Viele Menschen kritisieren allerdings, dass ihnen eine Stunde "geklaut" wird. Eine aktuelle und repräsentative Umfrage von YouGov ergab, dass rund 47 Prozent den Schlafmangel am Sonntagmorgen spüren. 60 Prozent würden die Umstellung gern ganz abschaffen.