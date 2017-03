USA wollen an Militärmanöver mit Südkorea festhalten

08.03.2017 Washington. Die USA wollen offensichtlich an dem gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea festhalten - trotz Bedenken Chinas. Beide Länder hatten Anfang des Monats inmitten erhöhter Spannungen mit Nordkorea eine mehrwöchige Übung begonnen. Die US-Regierung sei offen für Dialog, es sei aber an Nordkorea, Handlungsbereitschaft zu zeigen und die Provokationen zu unterlassen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Der chinesische Außenminister Wang Yi hatte die USA und Südkorea zuvor aufgefordert, die gemeinsame Übung einzustellen.