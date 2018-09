USA und Indien unterzeichnen Verteidigungspakt

06.09.2018 Neu Delhi. Indien und die USA haben die Grundlage für den Export hochmoderner US-Rüstungsgüter in das aufstrebende südasiatische Land gelegt. Ein entsprechendes Abkommen wurde nach Gesprächen von US-Außenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Neu Delhi unterzeichnet. Das Kommunikations-, Kompatibilitäts- und Sicherheitsabkommen werde Indien in die Lage versetzen, neueste Waffensysteme aus den USA zu beziehen, teilte die indische Regierung mit.