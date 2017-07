USA loben Israel für Abbau der Metalldetektoren

26.07.2017 Washington. Die USA haben Israel für den Abbau der Metalldetektoren am Tempelberg gelobt. "Die Vereinigten Staaten spenden den Bestrebungen Israels Beifall, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Spannungen in der Region zu reduzieren", teilte das Weiße Haus mit. Trotz der erwiesenen Notwendigkeit, nach dem Mord an zwei israelischen Soldaten die Sicherheit am Tempelberg erhöhen zu müssen, habe das Land die erst kürzlich dort installierten Geräte entfernt.