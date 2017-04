USA beschuldigen Assad und deuten Alleingang an

06.04.2017 Washington. Die USA haben der Assad-Regierung die Schuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien gegeben und einen möglichen Alleingang angedeutet. "Für mich sind damit eine ganze Reihe von Linien überschritten worden", sagte US-Präsident Donald Trump. Seine UN-Botschafterin Nikki Haley sagte im Sicherheitsrat, Staaten seien beim Scheitern der Weltgemeinschaft manchmal "zu eigenen Maßnahmen gezwungen". Der UN-Sicherheitsrat ging in New York nach einer Sitzung zum mutmaßlichen Giftgasangriff ergebnislos auseinander.