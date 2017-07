USA: Sitzung im UN-Sicherheitsrat zu Nordkoreas Raketentest

05.07.2017 New York. Nach dem mutmaßlich ersten Test einer Interkontinentalrakete Nordkoreas haben die USA eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat beantragt. Die Sitzung auf Antrag von UN-Botschafterin Nikki Haley solle am Nachmittag in New York stattfinden, teilte ihr Sprecher mit. Nordkorea hatte nach eigenen Angaben erstmals eine Rakete getestet, die auch die USA erreichen kann. Der Test sei erfolgreich gewesen, berichteten Staatsmedien. Damit wäre eine neue Eskalationsstufe im Streit um Nordkoreas Atomprogramm erreicht.