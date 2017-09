USA: Militärische Option für Nordkorea bleibt auf dem Tisch

16.09.2017 Washington. Nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas halten sich die USA die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens offen. "Es gibt die militärische Option", sagte der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Diese Option sei aber nicht die bevorzugte. Der UN-Sicherheitsrat, der erst am Montag verschärfte Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen hatte, verurteilte die jüngste "Provokation" Pjönjangs, einigte sich in seiner Sitzung in New York aber vorerst auf keine weiteren Schritte.