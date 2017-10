US-Verteidigungsminister Mattis in Südkorea eingetroffen

27.10.2017 Seoul. US-Verteidigungsminister James Mattis ist zu Gesprächen über den Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm in Südkorea eingetroffen. Nach seiner Ankunft unternahm er zunächst mit seinem südkoreanischen Kollegen Song Young Moo einen Ausflug zur stark befestigten Grenze zu Nordkorea. Dort wollten sich beide Minister mit einem Aufruf an die Führung in Pjöngjang wenden, dass sie auf ihr Atomprogramm verzichten solle.