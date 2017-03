US-Sender will Trumps Steuererklärung von 2005 veröffentlichen

15.03.2017 Washington. Der US-Sender MSNBC hat angekündigt, im Besitz einer Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump zu sein und diese noch am Abend veröffentlichen zu wollen. Das gab MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow via Twitter bekannt. Es handele sich um Unterlagen aus dem Jahr 2005. Trump hatte sich bisher geweigert, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen und war dafür vielfach kritisiert worden. Es ist in US-Wahlkämpfen üblich, dass die Kandidaten ihre Steuererklärungen offenlegen, um den Bürgern ihre wirtschaftliche Situation und mögliche Abhängigkeiten offenzulegen.