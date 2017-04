US-Schauspielerin Jodie Foster trifft Castros Tochter in Kuba

09.04.2017 Havanna. Die US-Schauspielerin Jodie Foster hat sich bei einem Besuch in Kuba mit Präsidententochter Mariela Castro getroffen. Foster habe sich über die Arbeit des von Castro geleiteten Nationalen Zentrums für Sexuelle Erziehung informiert, teilte die Tochter von Staatschef Raúl Castro mit. Foster sei gemeinsam mit ihrer Ehefrau Alexandra Hedison und den Söhnen Charles und Kit zu Besuch gekommen. Mariela Castro setzt sich seit Jahren für Homosexuelle in Kuba ein. Jedes Jahr führt sie die "Gay-Parade" durch Havanna an.