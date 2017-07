US-Schauspieler John Heard tot - Bekannt durch "Kevin"-Filme

22.07.2017 Der amerikanische Film- und TV-Schauspieler John Heard ist im Alter von 71 Jahren im kalifornischen Palo Alto gestorben. Er war vor allem als Vater des von Macaulay Culkin gespielten Jungen in den Filmen "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" bekannt. Eine Mitarbeiterin der Gerichtsmedizin von Santa Clara bestätigte der Nachrichtenagentur dpa den Tod des Schauspielers. Demnach wurde Heard am Freitagabend ohne Lebenszeichen in einem Hotelzimmer gefunden. Die Todesursache wird noch ermittelt.