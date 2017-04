US-Rocksänger Bob Dylan holt Literaturnobelpreis in Stockholm ab

01.04.2017 Stockholm. US-Rocksänger Bob Dylan nimmt am Wochenende in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegen. Der Musiker ist heute und morgen für zwei Konzerte in der schwedischen Hauptstadt zu Besuch. Darüber, ob er bei dieser Gelegenheit auch seine Auszeichnung abholt, hatte er die Akademie bis vor wenigen Tagen im Dunkeln gelassen. Erst Mittwoch war klar: Bei einer kleinen Feier ohne Presse darf die Jury ihm den Nobelpreis überreichen. Auf Dylans Wunsch sind nur Mitglieder der Schwedischen Akademie und der Preisträger selbst dabei.