US-Präsident Trump in Davos angekommen

25.01.2018 Zürich. Eine Stunde nach seiner Landung in Zürich ist US-Präsident Donald Trump per Hubschrauber beim Weltwirtschaftsforum im tief verschneiten Davos eingetroffen. Dass gleich zwei identische Hubschrauber der amerikanischen Air Force auf dem Landeplatz aufsetzten, verwirrte einige Beobachter zunächst. Dies gilt als Sicherheitsmaßnahme der US-Geheimdienste. Nach der Landung stapfte Trump durch den Schnee zu einer Wagenkolonne. Der US-Präsident wollte im Laufe des Tages mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen.