US-Präsident Trump droht Venezuela mit "militärischer Option"

12.08.2017 Washington. Angesichts der politischen Umwälzungen in Venezuela hat US-Präsident Donald Trump überraschend eine militärische Option ins Gespräch gebracht. "Wir haben viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer militärischen, falls nötig", sagte Trump in seinem Urlaubsdomizil in New Jersey. Es war nicht unmittelbar klar, was Trump damit meinte. Er nannte die Lage im Land mit den größten Ölreserven der Welt ein sehr gefährliches Chaos und eine traurige Situation. Kritik an Trumps Drohung kam auch aus den eigenen Reihen und dem Ausland.