US-Notenbanker signalisieren schnelle Zinserhöhung

02.03.2017 Harvard. Immer mehr US-Notenbanker signalisieren eine mögliche Zinserhöhung im März. In der Nacht hat auch das Direktoriumsmitglied Lael Brainard Hinweise für eine erneute Anhebung des Leitzinses in den USA bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats geliefert. Bei dem zu erwartenden Aufschwung sei eine "frühe" Gegenbewegung zur zuletzt lockeren Geldpolitik wahrscheinlich, sagte Brainard an der Harvard Universität. Kurz zuvor hatte sich bereits der US-Notenbanker Robert Kaplan für eine baldige Leitzinsanhebung ausgesprochen.