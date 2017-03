US-Militär intensiviert Angriffe auf Al-Kaida im Jemen

04.03.2017 Washington. Das US-Militär hat seine Offensive gegen einen Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida im Jemen intensiviert. In den vergangenen beiden Nächten hätten Drohnen und Kampfjets über 30 Angriffe auf Ziele der Terroristen geflogen, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis in Washington. Das US-Militär greift den Al-Kaida-Ableger seit einigen Jahren an. Besondere Aufmerksamkeit erregte Ende Januar eine Kommandoaktion amerikanischer Spezialkräfte, bei der mehrere Zivilisten sowie ein US-Soldat getötet wurden. Es war die erste derartige Aktion, die Präsident Donald Trump genehmigt hatte.