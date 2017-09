US-Magazin "Rolling Stone" steht zum Verkauf

19.09.2017 New York. 50 Jahre nach seiner Gründung steht das US-Musikmagazin "Rolling Stone" zum Verkauf. Der Herausgeber Jann Wenner will seinen Mehrheitsanteil an der Zeitschrift aufgeben, wie der 71-Jährige der "New York Times" sagte. "Ich liebe meinen Job, ich genieße ihn, ich habe ihn sehr lange genossen", erklärte er. Aber es sei klug, nun loszulassen. Wenner hatte das Magazin vor 50 Jahren gemeinsam mit seinem Freund und Mentor Ralph Gleason gegründet. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Blatt zu einem Hort der Gegenkultur, auch dank des exzentrischen Autoren Hunter S. Thompson.