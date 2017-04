US-Luftschlag gegen Syrien - Tote und Verletzte

07.04.2017 Damaskus. Die Krise in Syrien droht nach einem US-Luftangriff weiter zu eskalieren. US-Präsident Donald Trump ließ als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien attackieren. Laut Pentagon wurden 59 Raketen des Typs Tomahawk abgeschossen. Trump sagte, er habe den Luftschlag angeordnet, in einem Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen. Bei dem US-Angriff gab es Tote und Verletzte. US-Außenminister Rex Tillerson erhob schwere Vorwürfe gegen Russland. Er verwies auf Zusagen Moskaus, chemische Waffen in Syrien zu sichern und zu zerstören.