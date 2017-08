US-Leitindex schafft neunten Rekordtag in Folge

07.08.2017 New York. Der Dow Jones hat zu Wochenbeginn den neunten Rekordtag in Folge hingelegt. Der US-Leitindex erreichte bei 22 121,15 Punkten eine Bestmarke und profitierte damit weiterhin vom für Aktien günstigen Umfeld aus geringer Inflation, niedrigen Zinsen und guten Unternehmenszahlen. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,12 Prozent auf 22 118,42 Punkte zu Buche. Der Eurokurs erholte sich und notierte zuletzt bei 1,1793 US-Dollar.